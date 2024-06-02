Окупанти пошкодили дві теплоелектростанції ДТЕК: в якому вони стані

Внаслідок атаки суттєво зруйновано обладнання станцій. На відновлення потрібно буде багато часу та коштів.

Російські окупанти під час останнього обстрілу енергосистеми в Україні пошкодили дві теплоелектростанції ДТЕК.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

"Внаслідок обстрілу постраждало дві станції ДТЕК. Постраждали серйозно. Це в нас вже шоста атака і ці дві станції підпадали під попередні атаки також", - наголосив Дмитро Сахарук.

Він також додав, що внаслідок атаки суттєво зруйновано обладнання станцій. На відновлення потрібно буде багато часу та коштів. В Україні через російські обстріли ситуація з енергопостачанням зараз складна, оскільки окупанти сильно пошкодили генеруючі потужності. Зокрема - теплові, сонячні та гідроелектростанції.

Нагадаємо, що ДніпроГЕС у критичному стані, про виробництво електрики не йдеться.

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