Окупанти в Євпаторії облаштовують вогневі точки у несподіваних місцях (фото)

Мешканців окупованого міста на узбережжі моря росіяни планують використовувати як "живий щит".

Російські окупанти наражають на небезпеку мирних мешканців міста Євпаторії у Криму, облаштувавши велику кількість вогневих точок уздовж усієї берегової лінії безпосередньо на міських пляжах.

Про це повідомляють в Telegram-каналі партизанського руху "Атеш", опублікувавши відповідні фото.

"Окупантам абсолютно начхати на те, що вони постійно наражають на небезпеку громадянське населення, розміщуючи військову техніку та оборонні споруди в місцях відпочинку, поряд з цивільними об'єктами, а також серед будинків місцевих жителів", - йдеться у повідомленні.

Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Водночас спостерігачі стверджують, що зовнішній вигляд цих "фортифікаційних споруд" свідчить, що оборонятися на початку десантної операції ЗСУ, рашисти зможуть не більше 5 хвилин.

У дописі опубліковано також карту міста, на якій видно, що вогневі точки розташовані у місці масового відпочинку мирних мешканців, поряд із житловими кварталами.

Нагадаємо,раніше у Севастополі партизани руху "Атеш" вистежили місце розташування одного з підрозділів Головного розвідувального управління Росії (ГРУ).

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