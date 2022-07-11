Окупанти в Запорізькій області намагаються відновити вивезення зерна: процес контролює екснардеп Балицький

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупанти намагаються поновити вивезення українського зерна. Процес контролює колишній нардеп Євген Балицький, який перейшов на бік окупантів.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Для організації процесу було створено так звану "ГУК" (рос. – Государственная унитарная компания). Її діяльність безпосередньо контролює колаборант Євген Балицький – колишній народний депутат, депутат Запорізької облради від забороненого "Опозиційного блоку". Наразі – призначений окупантами "керівником регіональної окупаційної адміністрації на Запоріжжі", - йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначають, що для створення дієвої інфраструктури вивезення зерна, колаборанти захопили припортовий елеватор підприємства "Нова Хортиця" у Бердянську, завантажувальний комплекс підприємства "Аскет Шиппінг" у порту Бердянська, елеватори підприємств "Кернел", "Оптімус" та інших зернотрейдерів.

"«ГУК» встановлені закупівельні ціни на сільгосппродукцію: пшениця фуражна – 6000,00 рос. руб., пшениця продовольча – 9000,00 рос. руб., ячмінь – 7000, 00 рос. руб. за 1 тону. Сільгоспвиробників така ціна категорично не влаштовує, тож вони намагаються не продавати врожай, а зберігати його в сховищах. За відсутності вільних сховищ – в інших, не пристосованих для цього приміщеннях або навіть на відкритих майданчиках", - йдеться у повідомленні.

Перше судно під завантаження мало прибути 10 липня. 17 липня очікується прибуття судна ZHIBEK ZHOLY, яке вже вивозило крадене зерно з Бердянська.

"З метою додатково тиску на місцеве населення Євген Балицький заявив, що жителі можуть бути поділені на тих, хто підтримує РФ та залишаться у своїх домівках, та інших, які мають виїхати з території регіону", - додали в розвідці.

Нагадаємо, російські окупанти не лише крадуть українське зерно, а й знищують його, обстрілюючи майбутній урожай, який аграрії цьогоріч збирають у надскладних умовах.

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