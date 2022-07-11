Окупанти в Запорізькій області намагаються відновити вивезення зерна: процес контролює екснардеп Балицький

Окупанти на тимчасово захоплених територіях Запоріжжя продовжують викрадення українського зерна.
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупанти намагаються поновити вивезення українського зерна. Процес контролює колишній нардеп Євген Балицький, який перейшов на бік окупантів.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.
"Для організації процесу було створено так звану "ГУК" (рос. – Государственная унитарная компания). Її діяльність безпосередньо контролює колаборант Євген Балицький – колишній народний депутат, депутат Запорізької облради від забороненого "Опозиційного блоку". Наразі – призначений окупантами "керівником регіональної окупаційної адміністрації на Запоріжжі", - йдеться у повідомленні.
У розвідці зазначають, що для створення дієвої інфраструктури вивезення зерна, колаборанти захопили припортовий елеватор підприємства "Нова Хортиця" у Бердянську, завантажувальний комплекс підприємства "Аскет Шиппінг" у порту Бердянська, елеватори підприємств "Кернел", "Оптімус" та інших зернотрейдерів.
"«ГУК» встановлені закупівельні ціни на сільгосппродукцію: пшениця фуражна – 6000,00 рос. руб., пшениця продовольча – 9000,00 рос. руб., ячмінь – 7000, 00 рос. руб. за 1 тону. Сільгоспвиробників така ціна категорично не влаштовує, тож вони намагаються не продавати врожай, а зберігати його в сховищах. За відсутності вільних сховищ – в інших, не пристосованих для цього приміщеннях або навіть на відкритих майданчиках", - йдеться у повідомленні.
Перше судно під завантаження мало прибути 10 липня. 17 липня очікується прибуття судна ZHIBEK ZHOLY, яке вже вивозило крадене зерно з Бердянська.
"З метою додатково тиску на місцеве населення Євген Балицький заявив, що жителі можуть бути поділені на тих, хто підтримує РФ та залишаться у своїх домівках, та інших, які мають виїхати з території регіону", - додали в розвідці.
Нагадаємо, російські окупанти не лише крадуть українське зерно, а й знищують його, обстрілюючи майбутній урожай, який аграрії цьогоріч збирають у надскладних умовах.
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