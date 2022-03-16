Окупанти вбили мирного мешканця під Києвом: німецькі журналісти оприлюднили доказ злочину росіян (відео)

Загарбники розстріляли чоловіка, який підняв руки угору.

Окупанти вбили цивільного під Києвом.

Німецькі журналісти оприлюднили доказ злочину загарбників проти мирного населення.

Німецьке медіа ZDF Frontal опублікувало відео з дрона, на якому зафіксовано, як окупанти під Києвом розстріляли цивільного мешканця, який підняв руки угору.

"Путін говорить про спецоперацію в Україні, яка не спрямована проти мирного населення. Проте за кілька кілометрів на захід від Києва безпілотник зафільмував, як російські солдати застрелили мирного жителя", – повідомляє видання.

Нагадаємо, у Києві через активні обстріли житлових кварталів змінили графік комендантської години. Він вводится від 20:00 15 березня і до 7:00 17 березня.

Мер Києва Віталій Кличко закликав киян-чоловіків повертатися до міста, щоб обороняти столицю від російських окупантів. Він підкреслив, що сьогодні важливі зусилля кожного.