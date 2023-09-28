Окупанти вбили жителя Херсона на порозі власного будинку — ОВА

Також ворог скинув сім авіабомб в районі Миколаївки Бериславського району.

В результаті обстрілу Херсону та області, який був здійснений російськими загарбниками 27 вересня, загинув один чоловік, ще один зазнав поранень.

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"У Херсоні на порозі власного будинку смертельні поранення отримав 41-річний херсонець. Ще одному чоловікові, 27 років, медичну допомогу надали на місці. Надалі він лікуватиметься амбулаторно", - заявив він.

Крім того, голова Херсонської ОВА повідомив, що ворог скинув сім авіабомб в районі Миколаївки Бериславського району.

Інформація щодо потерпілих та руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 27 вересня російські загарбники вдарили по півночі Донецької області. На жаль, загинула одна людина, ще чотири – поранені.

Крім того, ми раніше інформували, що російські війська вранці 27 вересня скинули чотири авіабомби на домівки жителів Берислава Херсонської області.

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