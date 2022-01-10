Окупанти вбивають екологію: на території Донецької області просідають ґрунти

Основними причинами цього є невиконання встановлених технічних вимог видобутку корисних копалин та підтоплення шахт.

На окупованих територіях Донецької області може статися екологічна катастрофа через порушення встановлених технічних вимог видобутку корисних копалин та підтоплення шахт.

Про це повідомляє в соцмережі в.о. голови Держекоінспекції України Єгор Фірсов.

Ха його словами, минулого року в інспекції провели дослідження і зафіксували, що у Донецькій області продовжується критичне просідання ґрунтів, яке загрожує мешканцям та екології регіону.

"Разом з Державним космічним агентством ми дослідили супутникові знімки з Донецька, Макіївки, Ясинуватої, Авдіївки та прилеглих територій, щоб зрозуміти, у якому стані перебувають промислові об'єкти та житлові будинки та чи безпечно там взагалі жити і працювати. Виявилося, що більшість об'єктів розташовані на території, яка поступово зміщується і просідає", - розповів Фірсов.

Основними причинами просідання він назвав невиконання встановлених технічних вимог видобутку корисних копалин та підтоплення шахт. Зазначається, що зараз шахтні води забруднюють воду в криницях та водоймах, що призводить до засолення ґрунтів.

Найбільші осідання земної поверхні спостерігаються:

між н.п. Яковлівка, Мінеральне та Макіївка (до 22,4 см/рік);

на межі м. Макіївка та м. Донецьк (19 см/рік);

на хвостосховищі поблизу м. Ясинуватої (18 см/рік);

терикон шахти "Холодна Балка 1-2" між н.п. Вугляр, Пролетарське, Шевченко на південному сході від Макіївки (16 см/рік).

"Окупаційна влада не робить абсолютно нічого для усунення аварійних ситуацій. Навпаки, вони продовжують відключати шахтне водовідведення та провокують ще більше підтоплення, і як наслідок просідання землі. Це вже не вперше адепти "руського миру" проявляють своє варварське ставлення як до довкілля, так і до людей", - зазначив Фірсов.

Нагадаємо, що херсонська школярка знає, як урятувати Дніпро та перемогла на Олімпіаді геніїв у США.

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