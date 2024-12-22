Окупанти вчергове розстріляли полонених українських бійців – Лубінець

Окупанти вчергове розстріляли беззбройних українських воїнів. Вбито 5 військових ЗСУ, які здалися в полон.

Про це пише омбудсман Дмитро Лубінець.

Черговий розстріл полонених українських бійців армією РФ

Відео оприлюднила 110 ОМБР ім. генерал-хорунжого Марка Безручка. На кадрах видно, я п'ятеро українських захисників потрапили в оточення, тож вирішили здатися. Втім цинічні російські солдати все одно їх розстріляли.

Лубінець повідомить про цей факт ООН та МКЧХ.

"Російські воєнні злочинці, які розстрілюють українських військовополонених, мають постати перед міжнародним трибуналом і понести найсуворіше покарання, передбачене законом!", – наголосив омбудсман.

Нагадаємо, армія РФ розстріляла українських військовополонених на Запоріжжі. Це сталося 24 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району.

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