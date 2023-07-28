Окупанти вчергове завдали удару по Куп’янському району на Харківщині: є поранені

Близько 21:15 внаслідок обстрілу с. Новоосинове постраждали 5 цивільних: 3 жінки та 2 чоловіків.

Одна з жінок госпіталізована із чисельними осколковими пораненнями, іншим постраждалим медики надали допомогу на місці.

Про це пише очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Росіяни влучили у приватний житловий будинок.



Деталі злочину окупантів встановлюють правоохоронці, які працюють на місці.

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Нагадаємо, що 26 липня 2023 року Росія здійснила масований ракетний обстріл України. Російські окупанти випустили по нашій державі крилаті ракети зі стратегічної авіації та "Калібри" морського базування.

Додамо, що Під час повітряної тривоги жителі Хмельницького повідомляли про звуки, схожі на вибухи. В етері телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв про те, що ціллю окупантів було місто Старокостянтинів Хмельницької області.

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