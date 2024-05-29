Окупанти вчергове завдали удару з артилерії та дронів по Ніпополю: є загиблі (фото)

Російська армія завдала декількох ударів по місту - зранку та пообіді.

Російські окупанти завдали удару по Нікополю на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинули двоє місцевих мешканців.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, російська армія завдала декількох ударів по місту - зранку та пообіді. Внаслідок ранкової атаки артилерією в лікарні помер 52-річний чоловік. Медики боролися за нього, але травми виявилися несумісними із життям.

“Пообіді російські війська вбили ще одну людину. Нелюди скерували дрон-камікадзе на машину швидкої допомоги. Загинув 54-річний водій. Поранень зазнала його 53-річна дружина. У тяжкому стані жінку госпіталізували до лікарні. Щирі співчуття рідним безневинних жертв агресора. Одужання постраждалій. Зневага – військовим злочинцям, які чинять терор”, - наголосив Сергій Лисак.

Нагадаємо, що на Одещині іноземець-диверсант підпалив електропідстанції і хотів втекти за кордон.

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