Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти вчергове завдали удару з артилерії та дронів по Ніпополю: є загиблі (фото)

Окупанти вчергове завдали удару з артилерії та дронів по Ніпополю: є загиблі (фото)

Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Російська армія завдала декількох ударів по місту - зранку та пообіді.

Російські окупанти завдали удару по Нікополю на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинули двоє місцевих мешканців.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, російська армія завдала декількох ударів по місту - зранку та пообіді. Внаслідок ранкової атаки артилерією в лікарні помер 52-річний чоловік. Медики боролися за нього, але травми виявилися несумісними із життям. 

“Пообіді російські війська вбили ще одну людину. Нелюди скерували дрон-камікадзе на машину швидкої допомоги. Загинув 54-річний водій. Поранень зазнала його 53-річна дружина. У тяжкому стані жінку госпіталізували до лікарні. Щирі співчуття рідним безневинних жертв агресора. Одужання постраждалій. Зневага – військовим злочинцям, які чинять терор”, - наголосив Сергій Лисак.

©

Нагадаємо, що на Одещині іноземець-диверсант підпалив електропідстанції і хотів втекти за кордон.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація