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Окупанти вдарили авіабомбою по Оріхову: є жертви

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Олена КапнікОлена Капнік
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Окупанти вдарили авіабомбою по Оріхову: є жертви

Бомба. / Фото: Associated Press

Загинув працівник поліції.

Зранку 12 серпня російська армія вдарила керованою авіабомбою по Оріхову Запорізької області. Загинув поліцейський.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Внаслідок удару загинув поліцейський. Загиблий - 31-річний капітан поліції. Мої співчуття родині загиблого", - написав очільник МВС. 

За його словами, внаслідок ворожого удару 12 осіб отримали поранення. Серед потерпілих - четверо працівників поліції. 

Клименко повідомив, що лікарі та парамедики поліції борються за життя поранених. Декілька людей перебувають у важкому стані. 

Як повідомлялося, увечері 5 серпня керованою авіабомбою росіяни ударили по пункту переливання крові у Харківській області.

 

 

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Перегляди
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