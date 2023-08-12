Окупанти вдарили авіабомбою по Оріхову: є жертви

Зранку 12 серпня російська армія вдарила керованою авіабомбою по Оріхову Запорізької області. Загинув поліцейський.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Внаслідок удару загинув поліцейський. Загиблий - 31-річний капітан поліції. Мої співчуття родині загиблого", - написав очільник МВС.

За його словами, внаслідок ворожого удару 12 осіб отримали поранення. Серед потерпілих - четверо працівників поліції.

Клименко повідомив, що лікарі та парамедики поліції борються за життя поранених. Декілька людей перебувають у важкому стані.

Як повідомлялося, увечері 5 серпня керованою авіабомбою росіяни ударили по пункту переливання крові у Харківській області.