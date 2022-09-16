Окупанти вдарили артилерією по центру села на Дніпропетровщині: загинули 2 чоловіків, ще один у лікарні

Сьогодні, 16 вересня, окупанти обстріляли з артилерії Зеленодольську громаду в Дніпропетровській області.

Ворожі снаряди влучили в центр села Велика Костромка, внаслідок чого загинули двоє чоловіків, ще один чоловік отримав поранення.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни убили у Великій Костромці двох чоловіків - 48 та 52 років. Ще один чоловік поранений. Він у лікарні. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Ворожий обстріл по населеному пункту стався пообіді.



"Пообіді російські окупаційні війська обстріляли Зеленодольську громаду з важкої артилерії. Поцілили по центру Великої Костромки. В селі є руйнування. Масштаби з’ясовуються", - зазначив Резніченко.

Нагадаємо, окупанти 16 вересня завдали ракетного удару по Дніпру. Спрацювала ППО.

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