Окупанти вдарили дронами по місту на Чернігівщині: є влучання у житлові будинки

Вночі проти 20 липня російські окупанти атакували Семенівку в Чернігівській області безпілотниками. Дрони-камікадзе влучили у житлові будинки.

Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Цієї ночі Семенівку ворог нещадно атакував дронами-камікадзе типу "Shahed". Є влучання в житлові будинки. Кількість потерпілих уточнюється. Триває відселення мешканців", - йдеться у дописі очільника ОВА.

Також Час повідомив про обстріли Новгород-Сіверської громади. Так, зафіксовано 14 "приходів" з артилерії; 36 - з РСЗВ; сім - з мінометів; три - ймовірно, некеровані авіаційні ракети, що були запущені з вертольоту.