Окупанти вдарили "Градами" по селу на Херсонщині: пошкодили школу, училище та будинок культури

Окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град" село Гаврилівка Новоолександрівської теритоіальної громади, що на Херсонщині.

Про це сьогодні, 20 грудня, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.

"В населеному пункті пошкоджено школу, училище, сільраду, амбулаторію та будинок культури. Рашисти вкотре атакували виключно цивільну інфраструктуру", - поінформував він.



На щастя, внаслідок обстрілу жертв серед цивільного населення немає.

Обстріл Херсонщини

Сьогодні вранці, 20 грудня, внаслідок чергових обстрілів військовослужбовцями РФ населених пунктів Херсонщини в одному з селищ міського типу загинув місцевий мешканець.

Двох цивільних у Херсоні госпіталізовано з травмами, отриманими через обстріли житлових масивів.

Пошкоджено житлові будинки та квартири, господарські споруди, адмінбудівлі, типографія, заклад дошкільної освіти, лінії електропередач, газопровід.

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