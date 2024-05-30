Окупанти вдарили на Харківщині по будівлі навчального закладу (фото)

Російські окупанти вдарили на Харківщині по будівлі навчально закладу. Внаслідок атаки сталася пожежа.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, окупанти завдали удару по прифронтовому населеному пункту Борівської громади Ізюмського району.

“В результаті обстрілу сталася руйнація одноповерхової будівлі навчального закладу та пожежа на площі близько 600 квадратних метрів. Вогнеборці працювали під загрозою постійних ворожих обстрілів. Попередньо, жертв та постраждалих немає”, - розповіли в ДСНС.

Нагадаємо, що пропагандисти РФ допомагають російським окупантам наводити артилерію.

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