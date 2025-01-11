Окупанти вдарили по автівці з цивільними в Запорізькій області: є загибла та поранені

47-річна жінка загинула на місці.
Уночі російські окупанти атакували село Приморське Запорізької області. Вранці вони обстріляли цивільний автомобіль, в якому перебували п’ятеро осіб.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Внаслідок цього загинула 47-річна жінка. Четверо інших пасажирів, серед яких двоє чоловіків і дві жінки, отримали поранення.
"Це два чоловіки 46-ти та 60-ти років і дві жінки 49-ти та 52-х років. Усі вони зараз у лікарні. Один з чоловіків у вкрай важкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.
В поліції зазначили, що росіяни тримали кілька ударних дронів у повітрі, перешкоджаючи огляду місця події та евакуації тіла загиблої жінки.
Нагадаємо, російська армія атакувала безпілотниками Кіровоградську область.
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