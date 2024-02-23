Окупанти вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі: під завалами є люди

Внаслідок атаки ударними безпілотниками по Дніпру є влучання у житлову багатоповерхівку.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він заявив що наразі відомого, що внаслідок атаки постраждали чотири особи.

"Є влучання по багатоповерхівці у Дніпрі. Попередньо відомо про 4 постраждалих. Під завалами — люди. Пошукова операція триває", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти з авіації і артилерії вдарили по Сумщині, в результаті чого в будинку загинули двоє осіб.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія атакувала прифронтову ТЕС України, в результаті чого були поранені енергетики.

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