Окупанти вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі: під завалами є люди

Внаслідок атаки постраждали чотири особи.
Внаслідок атаки ударними безпілотниками по Дніпру є влучання у житлову багатоповерхівку.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Він заявив що наразі відомого, що внаслідок атаки постраждали чотири особи.
"Є влучання по багатоповерхівці у Дніпрі. Попередньо відомо про 4 постраждалих. Під завалами — люди. Пошукова операція триває", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти з авіації і артилерії вдарили по Сумщині, в результаті чого в будинку загинули двоє осіб.
Крім того, ми раніше інформували, що Росія атакувала прифронтову ТЕС України, в результаті чого були поранені енергетики.
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