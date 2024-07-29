Окупанти вдарили по Донеччині: загинули четверо цивільних, є поранені

Найбільша кількість людей загинуло та було поранено у Торецьку.

На Донеччині окупаційні війська 29 липня атакували населені пункти Бахмутського й Покровського районів. Через обстріли четверо цивільних загинуло, четверо поранено.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Слідство встановило, що під час комбінованої атаки ворога на місто Торецьк, де використовували авіацію та артилерію, троє цивільних отримали тілесні ушкодження, які не сумісні з життям. Ще троє мешканців Торецька дістали осколкові поранення та були госпіталізовані.

Окрім того, під час обстрілу селища Гродівка в Покровському районі загинув чоловік. Обстріл міста Сіверськ призвів до мінно-вибухової травми та й поранення плеча в одного з громадян, якого доставили до лікарні для отримання медичної допомоги.

Внаслідок обстрілів постраждали житлові будинки та господарські споруди. Тип зброї, яка використовувалася, ще уточнюється.

Нагадаємо, аналітик BILD Юліан Рьопке повідомляла про те, що ЗСУ можуть потрапити в котел під Торецьком в Донецькій області.

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