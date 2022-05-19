Окупанти вдарили по Донецькій області крилатими ракетами та "Смерчами" - загинули діти

За добу ворог обстріляв 10 населених пунктів Донеччини.

Обстрілам збоку окупантів піддалися: Маріуполь, Бахмут, Соледар, Краматорськ, Костянтинівка, Авдіївка, Лиман, Миколаївка, Красногорівка, Нью-Йорк.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

"Росіяни вбили 10 мирних жителів, 6 поранили. За період з 6:00 18 травня до 6:00 19 травня загинули двоє дітей. Їх було вбито в Лимані внаслідок прямого влучення у житловий будинок. Руйнувань зазнали 38 цивільних об’єктів - житлові будинки, 2 школи та ліцей, дитячий садок, швейна фабрика, будинок культури, об’єкти критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Поліція задокументувала ці воєнні злочини РФ в Україні.

Нагадаємо, що на Донеччині інтенсивність обстрілів не зменшується. За добу — 10 загиблих та 7 поранених. Без газу залишилося с. Нью-Йорк. Пошкоджена залізнична інфраструктура у Авдіївці. У Костянтинівці зруйнована школа, будівельний ліцей та дитячо-юнацька спортшкола. Продовжується евакуація цивільного населення.