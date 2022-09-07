Окупанти вдарили по Харківщині: перші подробиці

Окупанти вчергове завдають ударів по Харківщині.
Про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram-каналі.
«Не ігноруйте сигнали тривоги, перебувайте в укриттях та безпечних місцях. На місцях влучань працюють профільні служби. У одному з районів Харкова є пошкодження інфраструктури. Інформації про постраждалих наразі не надходило», - зауважив він.
«О пів на першу ночі ракетний удар по Харкову. Поки що відомо про прильоти у Немишлянському районі. За попередньою інформацією, там горять кілька авто та виробнича будівля. Ще кілька місць можливих прильотів перевіряють рятувальники. Про жертв чи постраждалих на цю хвилину інформації немає», - пізніше уточнив мер Харкова Ігор Терехов.
Нагадаємо, у Харкові затримали псевдоволонтерку, яка вкрала продукти харчування та годувала родичів.
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