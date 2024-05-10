Окупанти вдарили по Харкову: що відомо про наслідки (фото)

Вночі проти п'ятниці, 10 травня, російські окупаційні війська завдали ударів по Харкову. Внаслідок атаки є потерпілі.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, травмовано 11-річну дитину та 72-річну жінку. У неї - гостра реакція на стрес.

Крім того, виникла пожежа у трьох приватних будинках. За попередньою інформацією, пошкоджено 12 приватних житлових будинків.

"Всюди - виключно цивільна інфраструктура та житловий район", - наголосив Синєгубов.

Вночі 10 травня армія РФ вдарила по Харкову. / Фото: Олег Синєгубов

Вночі 10 травня армія РФ вдарила по Харкову. / Фото: Олег Синєгубов

Вночі 10 травня армія РФ вдарила по Харкову. / Фото: Олег Синєгубов