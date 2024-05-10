Окупанти вдарили по Харкову: що відомо про наслідки (фото)

Є потерпілі.
Вночі проти п'ятниці, 10 травня, російські окупаційні війська завдали ударів по Харкову. Внаслідок атаки є потерпілі.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його словами, травмовано 11-річну дитину та 72-річну жінку. У неї - гостра реакція на стрес.
Крім того, виникла пожежа у трьох приватних будинках. За попередньою інформацією, пошкоджено 12 приватних житлових будинків.
"Всюди - виключно цивільна інфраструктура та житловий район", - наголосив Синєгубов.
Як повідомлялося, у Харкові від 01:45 до 02:03 лунала повітряна тривога. У місті пролунали вибухи. Удар прийшовся по району житлової забудови.
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