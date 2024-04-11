Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Сум: куди поцілили

Сьогодні, 11 квітня, ворог завдав удару КАБами по місцевій ТЕЦ. Попередньо, інформації про постраждалих немає.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Як зазначається, на місці працюють всі необхідні служби. Наслідки удару уточнюються.

Крім того, росіяни обстріляли Есманську громаду Шосткинського району, попередньо – зі ствольної артилерії. Внаслідок атаки поранень різного ступеня тяжкості зазнали двоє людей. Постраждалих доправлено до Глухівської лікарні.

"Будьте уважні та обережні, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", – вчергове закликали людей.

Нагадаємо, цього дня після 16:00 у Сумах пролунав вибух.

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