Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Волині: є проблеми з електропостачанням

На щастя, минулося без людських жертв.
Зранку 28 листопада окупанти вдарили ракетами по критичній інфраструктурі Волині. Є пошкодження приватних господарських будівель. Також це вплине на відключення електроенергії в області.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький.
Ключове про ситуацію в області
- Наразі тимчасово без світла орієнтовно 215 тисяч абонентів;
- Вся важлива інфраструктура, яка залишилась без електроенергії, переведена на генератори;
- Зібрано штаб ТЕС та НС для ліквідації наслідків ворожої атаки;
- Запускають в роботу додаткові пункти незламності, де буде світло, інтернет та тепло;
- Пожежу вже ліквідовано.
"Усі відповідні служби працюють над тим, аби чим швидше відновити тепло- водо- та електропостачання", - зазначили у відомстві.
Нагадаємо, в ніч проти 28 листопада армія РФ завдала ударів по Волинській області. Сталися влучання на території регіону. Частина Луцька залишилися без світла.
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