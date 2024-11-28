Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Волині: є проблеми з електропостачанням

На щастя, минулося без людських жертв.

Зранку 28 листопада окупанти вдарили ракетами по критичній інфраструктурі Волині. Є пошкодження приватних господарських будівель. Також це вплине на відключення електроенергії в області.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький.

Ключове про ситуацію в області

Наразі тимчасово без світла орієнтовно 215 тисяч абонентів;

Вся важлива інфраструктура, яка залишилась без електроенергії, переведена на генератори;

Зібрано штаб ТЕС та НС для ліквідації наслідків ворожої атаки;

Запускають в роботу додаткові пункти незламності, де буде світло, інтернет та тепло;

Пожежу вже ліквідовано.

"Усі відповідні служби працюють над тим, аби чим швидше відновити тепло- водо- та електропостачання", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, в ніч проти 28 листопада армія РФ завдала ударів по Волинській області. Сталися влучання на території регіону. Частина Луцька залишилися без світла.

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