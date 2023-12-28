Окупанти вдарили по Куп'янському району: є постраждала

Так, близько 11 години 28 грудня окупанти вдарили по селу Глушківка Куп'янського району. Є постраждала.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як відзначив посадовець, поранено 72-річну жінку, її госпіталізували до медичної установи. Внаслідок обстрілу зруйновано один будинок, ще три – пошкоджено.

"Профільні служби працюють на місці", – підсумував Синєгубов.

Наслідки удару по Глушківці

Нагадаємо, близько 10 години цього ж дня росіяни обстріляли Вовчанськ, що в Чугуївському районі. На жаль, загинула людина.

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