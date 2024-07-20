Окупанти вдарили по об'єкту енергетики в одній з областей: що відомо

Інформації про потерпілих немає.

Цієї ночі російські війська атакували безпілотниками Shahed об'єкт енергетики у Чернігівській області.

Про це повідомив очільник Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Ворог завдав удару по об'єкту енергетичної інфраструктури на Чернігівщині. Попередньо, це були безпілотники типу "Шахед", - йдеться у повідомленні.

За словами Чауса, на місці атаки працюють всі необхідні служби, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Як повідомлялося, цієї ночі РФ вдарила по енергетичній інфраструктурі Сумської області. Один з ворожих безпілотників був знищений ППО.

Читайте також: