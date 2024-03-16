Окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури на Харківщині: деталі атаки

На Харкіщині у селі Козача Лопань російський "Шахед" влучив по території села, є пошкодження об’єкта критичної інфраструктури.

Про це інформують в Харківській ОВА.

"Влучання на території села було у 02:25 ночі на 16 березня", - кажуть у повідомленнні.

Наслідки атаки по Харківщині

На щастя, внаслідок атаки немає постраждалих.

Наслідки атаки по Харківщині

Крім того, в ОВА додали, що у п’ятницю, 15 березня, росіяни здійснили обстріл села Охрімівка Чугуївського району.

Наслідки атаки по Харківщині

"Внаслідок атаки ворожого БПЛА поранення отримали два чоловіки 48 та 35 років", - мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи в Одесі, яку напередодні окупанти атакували ракетами. Наразі відомо про 20 загиблих. Втім, перелік постраждалих надалі уточнюється.

Читайте також: