Окупанти вдарили по приватному будинку в Харкові: Клименко розповів деталі

Російські окупанти вкотре завдали удару по цивільній інфраструктурі Харкова. Воєнні злочинці зруйнували приватний будинок.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

“На місці каміння тут був чийсь дім. Поки росія не знищила його. Щастя, що вдома в момент удару нікого не було. Загалом по місту внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено багатоквартирні будинки. Всього постраждало 16 осіб, серед них три дитини”, — наголосив Ігор Клименко.

Він також додав, що екстрені служби працюють на місцях ударів.

“Якщо лунає сигнал тривоги — прямуйте в укриття”, — підкреслив Клименко.

Нагадаємо, що Зеленський на зустрічі з Блінкеном зробив важливу заяву про захист Харкова та області.

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