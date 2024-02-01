Окупанти вдарили по "Пункту незламності" у Мирнограді на Донеччині

Вночі проти четверга, 1 лютого, російські загарбники обстріляли Мирноград Донецької області. Окупаційні війська поцілили по "Пункту незламності".

Про це повідомляє "Суспільне Донбас" з посиланням на голову міської військової адміністрації Юрія Ключка.

За його словами, близько першої ночі російська ракета поцілила в приміщення школи, де розташований "Пункт незламності". На момент атаки в будівлі нікого не було. За попередніми даними, окупанти застосували "С-300".

Зазначається, що також пошкоджені житлові будинки та магазин, що розташовані поруч. Наразі на місці "прильоту" працюють комунальники. Вони розбирають завали, прибирають будівельні конструкції.

Як повідомлялося, 31 січня російські війська вбили жителя Донецької області. Крім того, у Торецьку двоє людей отримали поранення.

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