Окупанти вдарили по селу на Запоріжжі: зруйнували будинки і пам'ятник на могилі невідомих солдатів

Росіяни обстріляли Комишуваську громаду.
Сьогодні, 13 грудня, російські окупанти обстріляли село на Запоріжжі, завдавши руйнувань у населеному пункті.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Знову обстріли, знову руйнування. Сьогодні російські нацисти вдарили по селу в Комишуваській громаді, зруйнувавши серед іншого пам'ятник на могилі невідомих солдатів, що загинули в боротьбі з нацистами 80 років тому", - повідомив він.
Ситуація на Запоріжжі
За даними поліції Запорізької області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі 9 населених пунктів.
До правоохоронців надійшло 23 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями рф.
Захисники Запорізького краю утримують рубежі та дають гідну відсіч російським окупаційним військам.
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