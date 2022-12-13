Окупанти вдарили по селу на Запоріжжі: зруйнували будинки і пам'ятник на могилі невідомих солдатів

Сьогодні, 13 грудня, російські окупанти обстріляли село на Запоріжжі, завдавши руйнувань у населеному пункті.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Знову обстріли, знову руйнування. Сьогодні російські нацисти вдарили по селу в Комишуваській громаді, зруйнувавши серед іншого пам'ятник на могилі невідомих солдатів, що загинули в боротьбі з нацистами 80 років тому", - повідомив він.

Ситуація на Запоріжжі

За даними поліції Запорізької області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі 9 населених пунктів.

До правоохоронців надійшло 23 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями рф.

Захисники Запорізького краю утримують рубежі та дають гідну відсіч російським окупаційним військам.

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