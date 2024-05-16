Окупанти вдарили ракетами по підприємству на Донеччині: постраждали шахтарі

Російські окупанти вкотре обстріляли Донеччину. Внаслідок чого поранення отримали шість шахтарів.

Про це повідомили в пресслужбі Міненерго.

Як стало відомо, вранці 16 травня окупанти завдали удару по території одного з державних вугледобувних підприємств на Донеччині.

“Поранено шість шахтарів. Також обстрілом пошкоджено будівлю адміністративно-побутового комплексу підприємства. Усім пораненим надається необхідна медична допомога. Наслідки атаки уточнюються”, - розповіли в Міненерго.

Нагадаємо, що окупанти вдарили пʼятьма ракетами по Слов'янській ТЕС.

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