Окупанти вдарили ракетами по житлових будинках у Хмельницькому: фото наслідків

Вночі 22 березня армія РФ завдала ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Хмельницького. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Фото наслідків показав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Хмельницький. Під ударом опинились об'єкти інфраструктури міста. На жаль, є загиблі та поранені", - йдеться у повідомленні.

До слова, мер Хмельницького Олександр Симчишин повідомив, що цієї ночі росіяни вдарили по житловому масиві. Загинуло двоє людей. П'ятьох - поранено. Внаслідок ракетного удару пошкоджено та зруйновано низку житлових будинків, зазнали руйнувань обʼєкти критичної інфраструктури.

Фото наслідків

Вночі проти 22 березня армія РФ вдарила ракетами по житловому масиву Хмельницького. / Фото: Олексій Білошицький

Вночі проти 22 березня армія РФ вдарила ракетами по житловому масиву Хмельницького. / Фото: Олексій Білошицький

Вночі проти 22 березня армія РФ вдарила ракетами по житловому масиву Хмельницького. / Фото: Олексій Білошицький

Наслідки ракетного удару по Хмельницькому 22 березня. Фото: Суспільне.

Раніше очільник МВС Ігор Клименко показав, як у Хмельницькому з-під завалів врятували дівчину.

Момент порятунку дівчини з-під завалів будинку

Нагадаємо, вночі Росія вдарила по Хмельницькому. Міський голова Олександр Симчишин повідомив, що є загиблі і постраждалі серед цивільних.

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