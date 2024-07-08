Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти вдарили ракетою по Миколаївщині: постраждала дитина - Кім розповів деталі

Окупанти вдарили ракетою по Миколаївщині: постраждала дитина - Кім розповів деталі

Віталій Кім / Фото: Associated Press

Внаслідок влучання ракети на територію фермерського господарства виникла пожежа.

Російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаївщині. Там армія РФ вдарила по території фермерського господарства. Внаслідок обстрілу постраждала жінка та 5-річна дитина.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова обласної ОВА Віталій Кім.

“В області внаслідок влучання ракети на територію фермерського господарства виникла пожежа сухої трави, яка потім перекинулась на житлові будинки поруч. Наразі відомо про постраждалих жінку 45 років та дитину 5 років. Їх госпіталізовано, стан середньої важкості. Служби працюють”, - наголосив Віталій Кім.

Нагадаємо, що Зеленський анонсував відповідь Кремлю за масований ракетний удар по Україні.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація