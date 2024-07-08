Окупанти вдарили ракетою по Миколаївщині: постраждала дитина - Кім розповів деталі

Російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаївщині. Там армія РФ вдарила по території фермерського господарства. Внаслідок обстрілу постраждала жінка та 5-річна дитина.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова обласної ОВА Віталій Кім.

“В області внаслідок влучання ракети на територію фермерського господарства виникла пожежа сухої трави, яка потім перекинулась на житлові будинки поруч. Наразі відомо про постраждалих жінку 45 років та дитину 5 років. Їх госпіталізовано, стан середньої важкості. Служби працюють”, - наголосив Віталій Кім.

Нагадаємо, що Зеленський анонсував відповідь Кремлю за масований ракетний удар по Україні.

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