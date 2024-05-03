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Окупанти вдарили ракетою по Миколаївському району: які наслідки

Окупанти вдарили ракетою по Миколаївському району: які наслідки

Удар ракети. / Фото: Associated Press

Потерпілих немає.

Російська окупаційна армія напередодні, 2 травня, завдала ракетного удару  Х-59 по Миколаївському районі.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Учора, 2 травня, о 14:28, ворог атакував район ракетою типу Х-59. Внаслідок чого пошкоджень зазнав обʼєкт промислової інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Також, за словами Кіма, на відкритій території відбулося займання сухої трави. Потерпілих внаслідок російського удару немає.

Як повідомлялося, 1 травня РФ також атакувала Миколаївську область. ППО збила російську крилату ракету Х-59. Втім, сталися падіння уламків збитої повітряної цілі. Уламками ракети пошкоджено транспортну інфраструктуру.

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