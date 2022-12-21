Окупанти вдарили з важкої артилерії по громаді на Дніпропетровщині: пошкоджено житлові будинки і газогін

Внаслідок російських обстрілів громади, на щастя, ніхто не постраждав.

Сьогодні, 21 грудня, російські війська обстріляли з важкої артилерії Марганецьку громаду у Дніпропетровській області. Окупанти пошкодили житлові будинках, а також газогін.

Про це в повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Неспокійно було вдень у Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Російська окупаційна армія вдарила по тамтешнім населеним пунктам з важкої артилерії", - поінформував він.

Окупанти пошкодили сім житлових будинків, також понівечили дві господарські споруди і газогін.

"На щастя, без поранених. На інших наших територіях впродовж дня було тихо", - поінформував очільник обласної ради.

Обстріл Дніпропетровщини

У ніч проти 21 грудня росіяни шість разів скеровували свої "Гради" та важку артилерію на Нікопольський район. Обстріляли три громади - Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську. Туди прилетіло щонайменше 70 снарядів. На щастя, люди не зазнали травм.

Обстріли регіонів 21 грудня: 70 снарядів за ніч росіяни випустили по Дніпропетровщині

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