Окупанти вдарили зі "Смерчів" по Покровську: є загиблі (фото)

Зранку понеділка, 8 липня, російська армія атакувала Покровськ Донецької області. Щонайменше троє людей загинули.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Покровська громада стала однією з жертв масованої ракетної атаки, яку росіяни здійснили сьогодні зранку по всій країні. Наразі є інформація про влучання у підприємство — саме на його території загинули троє чоловіків", - йдеться в повідомленні.

Тим часом в МВС уточнили, що окупанти вдарили по місту з РСЗВ "Смерч". Ворог поцілив по приватному підприємству. Зазначається, що травми отримали двоє людей.

Російська армія вдарила по Покровську 8 липня.

Покровськ став однією з жертв масованої ракетної атаки РФ зранку 8 липня.