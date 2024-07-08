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Окупанти вдарили зі "Смерчів" по Покровську: є загиблі (фото)

Окупанти вдарили зі "Смерчів" по Покровську: є загиблі (фото)

Щонайменше 3 людини загинули у Покровську під час удару РФ зранку 8 липня. / Фото: Донецька ОДА

Росіяни атакували місцеве підприємство.

Зранку понеділка, 8 липня, російська армія атакувала Покровськ Донецької області. Щонайменше троє людей загинули.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Покровська громада стала однією з жертв масованої ракетної атаки, яку росіяни здійснили сьогодні зранку по всій країні. Наразі є інформація про влучання у підприємство — саме на його території загинули троє чоловіків", - йдеться в повідомленні. 

Тим часом в МВС уточнили, що окупанти вдарили по місту з РСЗВ "Смерч". Ворог поцілив по приватному підприємству. Зазначається, що травми отримали двоє людей. 

Російська армія вдарила по Покровську 8 липня. / ©
Російська армія вдарила по Покровську 8 липня.
Покровськ став однією з жертв масованої ракетної атаки РФ зранку 8 липня. / ©
Покровськ став однією з жертв масованої ракетної атаки РФ зранку 8 липня.
Російська армія вдарила по Покровську 8 липня. / © Департамент комунікації Нацполіції України
Російська армія вдарила по Покровську 8 липня. / Фото: Департамент комунікації Нацполіції України

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