Окупанти вдруге за ніч вдарили по Селидовому: пошкоджено корпус лікарні (відео)

Російські загарбники вдруге за ніч обстріляли Селидове, в результаті чого було пошкоджено один із корпусів лікарні.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Близько першої години ночі місто зазнало чергового обстрілу — пошкоджено один із корпусів лікарні. Імовірно, під завалами перебувають 3 людини, у тому числі дитина", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники проводять пошукові роботи, гасять пожежу на площі 60 м², евакуюють хворих з пошкоджених приміщень.

Пізніше Філашкін повідомив, що близько 100 пацієнтів Селидівської лікарні почали перевозити до лікарень Покровська і Мирнограда.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Нікополі під час російського артобстрілу загинув чоловік.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни обстріляли підприємство на Харківщині, є жертви.

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