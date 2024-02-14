Окупанти вдруге за ніч вдарили по Селидовому: пошкоджено корпус лікарні (відео)

Наразі відомо про 1 поранену людину, рятувальні роботи тривають.
Російські загарбники вдруге за ніч обстріляли Селидове, в результаті чого було пошкоджено один із корпусів лікарні.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Близько першої години ночі місто зазнало чергового обстрілу — пошкоджено один із корпусів лікарні. Імовірно, під завалами перебувають 3 людини, у тому числі дитина", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники проводять пошукові роботи, гасять пожежу на площі 60 м², евакуюють хворих з пошкоджених приміщень.
Пізніше Філашкін повідомив, що близько 100 пацієнтів Селидівської лікарні почали перевозити до лікарень Покровська і Мирнограда.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Нікополі під час російського артобстрілу загинув чоловік.
Крім того, ми раніше інформували, що росіяни обстріляли підприємство на Харківщині, є жертви.
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