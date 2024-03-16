Окупанти вербують українців на ТОТ підписувати контракти з армією РФ

Армія РФ намагається попонити своє військо живою силою. Так, на тимчасово окупованих територіях росіяни проводять рекрутинг українців - їм пропонують йти на війну проти власної Батьківщини.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Що відомо

Зазначається, що на ТОТ Сходу України та Криму росіяни агітують чоловіків вступати до лав армії РФ. У Криму контрактами заманюють місцевих строковиків.

"При цьому, грошові виплати для українців за підпис контракту менше, ніж в інших регіонах РФ. Якщо у Москві це 805 тисяч рублів, а в Ленінградській області чи, Краснодарському краю – від 500 до 600 тисяч рублів, то на для українців це менше ніж 200 тисяч", – констатували у повідомленні.

У ЦНС акцентують: таким чином ворог не лише порушує міжнародне право, а й має намір набрати дешеву живу силу на війну шляхом створення гуманітарної кризи на захоплених землях.

Раніше у ГУР МО повідомили, що окупанти тиснуть на місцевих, щоб вони підтримали Путіна.

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