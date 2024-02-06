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Окупанти вгатили дроном по цивільній автівці з людьми в Марганці (фото)

Окупанти вгатили дроном по цивільній автівці з людьми в Марганці (фото)

Фото: Національна поліція України

Російський безпілотник завдав удару по цивільній автівці щойно люди з неї вийшли.

Російські окупанти атакували дронами цивільну автівку в Марганці. Поранення отримало подружжя. 

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції України.

Як стало відомо, російський безпілотник завдав удару по цивільній автівці щойно люди з неї вийшли. Внаслідок чого постраждав чоловік, якого госпіталізували. Його жінка буде лікуватися амбулаторно.

“Значних руйнувань зазнала автівка громадян та приватний будинок, який опинився поблизу епіцентру вибуху. Поліцейські документують наслідки російського удару”, - розповіли в Нацполіції.

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Нагадаємо, що під Мелітополем окупанти жорстоко побили підлітків, які зірвали російський прапор.

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