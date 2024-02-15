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Окупанти вгатили по Харківщині: четверо загиблих (фото)

Окупанти вгатили по Харківщині: четверо загиблих (фото)

Наслідки атаки / Фото: Олег Синєгубов

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали 16 населених пунктів Харківщини: Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Нестерне, Чугунівка, Дворічанське.

Про це повідомив очільник ОВА Харківської області Олег Синєгубов.

Він зазначив, що о 00:05 ворог завдав ракетного удару по м. Чугуїв. 

Внаслідок удару загинула 67-річна жінка. 

О 16:16 ворог здійснив ракетний обстріл С-300 с. Великий Бурлук Куп‘янського району. Влучання у двохповерховий житловий будинок та ще один поряд із ним. Двоє чоловіків загинули, пʼять цивільних травмовано. 

Наразі під завалами перебувають декілька жінок. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло 74-річної жінки. Розбір завалів триває.

© Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов

Близько 14:20 ворог завдав ударів по с. Гнилиця Куп‘янського району. Влучання в спортмайданчик біля школи. Постраждалих немає. 

Нагадаємо, російські війська протягом 13 лютого обстріляли з артилерії та мінометів понад 20 населених пунктів Харківської області. Внаслідок ударів є загибла і поранена.

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