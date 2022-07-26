Окупанти вгатили по міській котельні в Миколаєві: фото руйнувань

Попри обстріл котельні, у Миколаєві продовжать підготовку до опалювального сезону.

Сьогодні, 26 липня, під час ракетного удару по Миколаєву окупанти пошкодили одну з міських котелень.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Сьогодні під час обстрілу постраждала одна з наших міських котелень. Від влучання боєприпасу пошкоджена частина будівлі", - поінформував він.

За його словами, зараз комунальне підприємство оцінює завдані збитки та продовжує підготовку до опалювального сезону.

Окупанти обстріляли котельню в Миколаєві, фото / Олександр Сєнкевич

Нагадаємо, у вівторок зранку, 26 липня, Росія завдала масованого ракетного удару по Миколаєву. Протягом ночі окупанти також обстріляли декілька громад області.

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