Окупанти вгатили по міській котельні в Миколаєві: фото руйнувань

Попри обстріл котельні, у Миколаєві продовжать підготовку до опалювального сезону.
Сьогодні, 26 липня, під час ракетного удару по Миколаєву окупанти пошкодили одну з міських котелень.
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"Сьогодні під час обстрілу постраждала одна з наших міських котелень. Від влучання боєприпасу пошкоджена частина будівлі", - поінформував він.
За його словами, зараз комунальне підприємство оцінює завдані збитки та продовжує підготовку до опалювального сезону.
Нагадаємо, у вівторок зранку, 26 липня, Росія завдала масованого ракетного удару по Миколаєву. Протягом ночі окупанти також обстріляли декілька громад області.
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