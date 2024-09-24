Окупанти вгатили по підприємству в Харкові: що відомо про постраждалих та загиблих

У вівторок 24 вересня росіяни вчергове атакували Харків. Один з ударів прийшовся по цивільному підприємству харчової промисловості. Попередньо, там загинула людина.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Підтверджена інформація про одного загиблого на підприємстві. Тож всього загиблих по місту троє", — зазначив Терехов.

Як констатував очільник міста, під завалами будинку в Київському районі перебуває двоє людей. Триває пошуково-рятувальна операція.

Нагадаємо, вдень у вівторок, 24 вересня, росіяни завдали чергового удару КАБами по Харкову. Є прильоти по житлових районах. Вже відомо, що є загиблі та поранені.

Читайте також: