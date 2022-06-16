Окупанти від початку війни зруйнували 11,3 тис. житлових будинків у Луганській області

Окупанти від початку війни зруйнували 11,3 тис. житлових будинків у Луганській області

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України цивільна інфраструктура Луганщини сильно постраждала від ворожих атак.

Від 24 лютого обстрілами окупантів зруйновані майже 11,3 тис. житлових будинків. 3 188 з них — багатоповерхівки, а приватні помешкання - 8 100.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, фактично зруйновані Попасна та Рубіжне, які від травня 2022-го опинилися у тимчасовій окупації. Найбільше руйнувань мають саме населені пункти Попаснянської громади. Там зафіксували 1 219 зруйнованих будинків.

"Упевнений, вони все відшкодують, тому нам потрібно своєчасно оцінити завдані збитки і визначитись із потребами на відновлення. Обласна військова адміністрація щодня збирає інформацію стосовно руйнувань житлового фонду", - повідомив Гайдай.

Крім того, росіяни продовжують нищити Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Гірське, Золоте та інші населені пункти області.

Наразі Луганська ОВА формує перелік зруйнованих житлових будинків. До переліку вже внесли дані щодо пошкоджених або зруйнованих 1 285 багатоповерхових та 2 493 приватних житлових будинків.

Як повідомлялося, росіяни навмисне розстрілюють з танків сєвєродонецькі багатоповерхівки, багато з яких тепер не підлягають відновленню. Втім, українські захисники тримають міцну оборону та борються за кожен будинок.

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