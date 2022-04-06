Окупанти видають цивільних за військових, перевдягаючи їх у форму ЗСУ

Окупанти видають цивільних за військових, перевдягаючи їх у форму ЗСУ

Рідні деяких з чоловіків упізнали їх на відео рашистів.

В Гостомелі Київської області окупанти затримали кількох цивільних і вивезли їх на територію Росії, де зараз видають їх за полонених військовслужбовців.

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Про це написала знайома одного з них у твітері.

"Батька моєї подруги, Вуйко Романа Івановича, (на фото він), та багатьох мешканців Гостомеля, взяли в полон і вивезли до рашки. Цивільних чоловіків перевдягають у форму і видають за військових. Роман в переддіабетному стані та має 2 групу інвалідності", - написала жінка.

Нагадаємо, що у Гостомелі на Київщині за 35 днів російської окупації щонайменше 400 людей зникли безвісти.

Як повідомлялося, деякі села на Київщині після обстрілів просто припинили існувати.

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