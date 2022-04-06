Окупанти видають цивільних за військових, перевдягаючи їх у форму ЗСУ

Рідні деяких з чоловіків упізнали їх на відео рашистів.
В Гостомелі Київської області окупанти затримали кількох цивільних і вивезли їх на територію Росії, де зараз видають їх за полонених військовслужбовців.
Про це написала знайома одного з них у твітері.
"Батька моєї подруги, Вуйко Романа Івановича, (на фото він), та багатьох мешканців Гостомеля, взяли в полон і вивезли до рашки. Цивільних чоловіків перевдягають у форму і видають за військових. Роман в переддіабетному стані та має 2 групу інвалідності", - написала жінка.
Нагадаємо, що у Гостомелі на Київщині за 35 днів російської окупації щонайменше 400 людей зникли безвісти.
Як повідомлялося, деякі села на Київщині після обстрілів просто припинили існувати.
Читайте також:
- Вулиці вкриті трупами: найжахливіші кадри звірств окупантів із міст під Києвом, де була армія Росії (фото, відео 18+)
- У Мережі показали фото звільненої від окупантів Чорнобильської зони
- У екопарку в Харкові вирішується питання про приспання левів і тигрів, бо вольєри зруйновані, а вивезти їх немає змоги