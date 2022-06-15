Окупанти відібрали у фермерів увесь врожай черешні: масово везуть з Мелітополя до Криму

Окупанти відібрали у фермерів увесь врожай черешні: масово везуть з Мелітополя до Криму

Росіяни на окупованих територіях Запорізької області не припиняють грабувати фермерів.

Спочатку до анексованого Криму вагонами відправляли зерно. Тепер прийшла черга відомої мелітопольської черешні та насіння соняшника.

Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров на YouТube-каналі "Україна 24".

За його словами, грабує окупаційна влада не лише велик пдприємства, а й за безцінь забирає ягоди у маленьких фермерів.

"Два основні підприємства - "Мелітопольська черешня" та державне дослідне підприємство, яке вирощує черешню, вже майже пограбували. Забирають повністю 100% урожаю, поставили там своє псевдорурядництво. Також відбирають по 10 гривень за кілограм у наших невеликих фермерів, які вирощують на своїх деревах черешні", – розповів він.

Окрім черешні, росіяни почали забирати у фермерів на елеваторах насіння соняшника. Федоров наголошує, що таким чином окупанти крадуть сільгосппродукцію, цінну не лише на українських, а й на міжнародних ринках.

"Вони вивозять у тимчасово окупований Крим, куди далі везуть -зовсім не зрозуміло. Але вони перейшли до промислового вивезення, вивозять вагонами, не тільки автотранспортом", – заявив мер Мелітополя.

Як повідомлялося, через тимчасову окупацію, зокрема південних територій росіянами, в Україні все ще є дефіцит деяких продуктів. Цього літа, окрім мелітопольської черешні, в Україні поменшає кавунів. За попередніми прогнозами, на початку продажів вартість кавунів становитиме близько 60 грн/кг. Ближче до кінця літа – 25 грн/кг.

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