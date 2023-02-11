Окупанти відключили інтернет на захопленій Луганщині: у дитячих телефонах шукають будь-що українське

Російські окупанти повністю відключили інтернет на захопленій території Луганської області.
Загарбники відключили інтернет для людей на захопленій частині Луганщини, а у школах окупанти масово перевіряють смартфони дітей.
Про це повідомляє Луганська ОВА.
"Аби обмежити доступ до інформації громадян України на тимчасово окупованих територіях мобільний оператор "мкс" з 11 лютого вимкнув користувачам мобільний інтернет", - йдеться в повідомленні.
У ОВА додають, що проблеми з інтернетом в окремих населених пунктах почали з'являтися ще тиждень тому
"Абонплату за пакет росіяни не змінювали. Залишилося ще видати населенню кнопкові телефони і повернутися років на 20 тому", - кажуть в ОВА.
Також повідомляється, що окупанти масово перевіряють смартфони дітей у школах — шукають будь-який контент, що може пов’язувати їх з Україною.
"Діти вимушені бути приниженими і терпіти ці регулярні знущальні процедури", - наголошують в ОВА.
Водночас у прифронтових захоплених населених пунктах людям не вистачає продуктів харчування та ліків, як от у Кремінній. Робота магазинів також обмежена.