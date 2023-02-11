Окупанти відключили інтернет на захопленій Луганщині: у дитячих телефонах шукають будь-що українське

Загарбники відключили інтернет для людей на захопленій частині Луганщини, а у школах окупанти масово перевіряють смартфони дітей.

Про це повідомляє Луганська ОВА.

"Аби обмежити доступ до інформації громадян України на тимчасово окупованих територіях мобільний оператор "мкс" з 11 лютого вимкнув користувачам мобільний інтернет", - йдеться в повідомленні.

У ОВА додають, що проблеми з інтернетом в окремих населених пунктах почали з'являтися ще тиждень тому

"Абонплату за пакет росіяни не змінювали. Залишилося ще видати населенню кнопкові телефони і повернутися років на 20 тому", - кажуть в ОВА.

Також повідомляється, що окупанти масово перевіряють смартфони дітей у школах — шукають будь-який контент, що може пов’язувати їх з Україною.

"Діти вимушені бути приниженими і терпіти ці регулярні знущальні процедури", - наголошують в ОВА.

Водночас у прифронтових захоплених населених пунктах людям не вистачає продуктів харчування та ліків, як от у Кремінній. Робота магазинів також обмежена.