Окупанти відновлюють транспортну інфраструктуру та зводять понтонні переправи на Слобожанському напрямку - Генштаб

Російські окупанти намагаються йти в наступ на Слобожанському напрямку.
Для цього лагодять зруйновану транспортну інфраструктуру та зводять понтонні переправи.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
"На Слобожанському напрямку противник продовжує обстріли підрозділів Сил оборони із ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків. З метою підтримки наступальних дій ворог посилено відновлює транспортну інфраструктуру та наводить понтонно-залізничні переправи через річки на тимчасово захоплених територіях", - йдеться в повідомленні.
На Харківському напрямку окупанти ведуть активну оборону, щоб утримати зайняті рубежі, проводять додаткові заходи з інженерно-фортифікаційного обладнання позицій.
"Для сковування дій Сил оборони веде інтенсивні артилерійські і мінометні обстріли наших позицій. Крім того, ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Базилівка, Кутузівка та Петрівське", - йдеться у зведенні Генштабу.
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