Окупанти відновлюють транспортну інфраструктуру та зводять понтонні переправи на Слобожанському напрямку - Генштаб

Окупанти відновлюють транспортну інфраструктуру та зводять понтонні переправи на Слобожанському напрямку - Генштаб

Російські окупанти намагаються йти в наступ на Слобожанському напрямку.

Для цього лагодять зруйновану транспортну інфраструктуру та зводять понтонні переправи.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"На Слобожанському напрямку противник продовжує обстріли підрозділів Сил оборони із ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків. З метою підтримки наступальних дій ворог посилено відновлює транспортну інфраструктуру та наводить понтонно-залізничні переправи через річки на тимчасово захоплених територіях", - йдеться в повідомленні.

На Харківському напрямку окупанти ведуть активну оборону, щоб утримати зайняті рубежі, проводять додаткові заходи з інженерно-фортифікаційного обладнання позицій.

"Для сковування дій Сил оборони веде інтенсивні артилерійські і мінометні обстріли наших позицій. Крім того, ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Базилівка, Кутузівка та Петрівське", - йдеться у зведенні Генштабу.

Нагадаємо, що під Попасною "на концерт до Кобзона" відправили генерала РФ Романа Кутузова.