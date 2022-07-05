Окупанти відновлюють транспортну інфраструктуру в тилових районах Луганщини - Генштаб

Російські окупанти не полишають спроб вийти на адміністративні кордонип Луганської області.
Задля досягнення цієї мети вони зосередили тут основні зусилля.
Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
"На Донецькому напрямку основні зусилля противника зосереджені на встановленні контролю над територією Луганської області у межах адміністративних кордонів. Ворог вживає заходів з відновлення транспортної інфраструктури в тилових районах", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, українські захисники у ніч проти 4 липня на півдні України знищили російську техніку та склад з боєприпасами.
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