Окупанти відновлюють транспортну інфраструктуру в тилових районах Луганщини - Генштаб

Російські окупанти не полишають спроб вийти на адміністративні кордонип Луганської області.

Задля досягнення цієї мети вони зосередили тут основні зусилля.

Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Донецькому напрямку основні зусилля противника зосереджені на встановленні контролю над територією Луганської області у межах адміністративних кордонів. Ворог вживає заходів з відновлення транспортної інфраструктури в тилових районах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українські захисники у ніч проти 4 липня на півдні України знищили російську техніку та склад з боєприпасами.