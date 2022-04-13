Окупанти відновлюють залізницю та обстрілюють житлові квартали: ситуація на сході України станом на 13 квітня

Окупанти відновлюють залізницю та обстрілюють житлові квартали: ситуація на сході України станом на 13 квітня

Окупанти обстрілюють населенні пункти, в результаті чого є загиблі та постраждалі.

В Луганській, Донецькій та Харковській областях залишається напружена ситуація. Окупанти обстрілюють населенні пункти, в результаті чого є загиблі та постраждалі.

ТСН.ua зібрав інфомацію про ситуацю на сході України станом на ранок 13 квітня.

Генштаб про ситуацію на сході України

На Донецькому і Таврійському напрямках противник продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Веде наступ в районі металургійного комплексу Азовсталь та морського порту.

На території Донецької та Луганської областей захисниками України за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено дві одиниці автомобільної техніки та три артилерійські системи противника.

Харків та Харківська область

Як повідомив голова Харківської ВДА Олег Синєгубов, за минулу добу на Харківщині в результаті обстрілів житлових кварталів російськими окупантами загинули 7 дорослих та 13-річний підліток. Поранених – 19, серед них двоє дітей 4 та 9 років.

Сьогодні, 13 квітня, окупанти продовжують обстрілювати Салтівку та Холодну Гору. Ворожа ракета потрапила у багатоповерхівку. Також у Індустріальному, Київському та Немишлянському районах міста виявили ворожі міни відкладеної дії. Рятувальники знищити більше 80 мін. Такі міни знаходять на дахах, горищах і дитячих майданчиках.

Луганська область

Ворожі війська продовжують інтенсивне застосування авіації і тактичних ракетних комплексів. Протягом дня окупанти безуспішно намагалися покращити тактичне положення в районах населених пунктів Попасна, Степне, Рубіжне та Нижнє.

Також стало відомо, що окупанти намагаються відновити залізничні мости в районі Сватового.

Внаслідок потужних обстрілів Сєвєродонецька, Рубіжного, Кремінної, Новодружевська пошкоджено близько 17 об’єктів, 8 приватних житлових будинків, 6 господарчих споруд, 1 об’єкт інфраструктури. У Кремінній палала покрівля складського приміщення пл.200 м.кв.

Під час обстрілів: один загиблий (м. Новодружевськ), врятовано 10 людей (м.Сєвєродонецьк).

Голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай закликав мешканців Рубіжного евакуюватися через посилення інтенсивності бойових дій.

"Евакуюйтесь, поки ми можемо вас забрати! Росіяни накопичують техніку під Рубіжним та в інших місцях. Із кожним днем напруга зростає – напруга ціною в тисячі життів мирного населення. Часу на зволікання вже нема – автобуси стоять в місцях зборів, – звернувся до жителів Луганщини, що залишилися. Багато рубіжан із центральних районів міста виїхати просто не встигли. І тепер вони терплять знущання кадирівців, хоронять рідних та сусідів посеред житлового кварталу, вимушені примусово їхати на росію, до її північних регіонів. Тому, убезпечте себе, доки це можливо – евакуюйтесь на захід України і самі обирайте, де саме перечекати загострення – у Львові чи Чернівцях, Івано-Франківську чи Ужгороді, а можливо десь ближче. Всі організовані нами автобуси і поїзди безкоштовні". - написав Сергій Гайдай.

Пізніше голова ВДА повідомив, що узгоджені гуманітарні коридори.

Донецька область

За минулу добу в Донецькій області двоє людей зазнали поранень внаслідок російських обстрілів. Про це начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у Facebook.

"Росія вбиває цивільних! 12 квітня внаслідок російських обстрілів на Донеччині поранено ще 2 людей, зокрема 12-річного хлопчика. Також вдалося уточнити інформацію щодо одного пораненого у Мар’їнці", - написав очільник області.

Також минулої доби в Бахмуті померла одна людина, яка одержала поранення на Луганщині. Кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.

Нагадаємо, що збройні сили Росії випустили дві крилаті ракети по вокзалу в Краматорську Донецької області, де збиралися люди для евакуації. Загинуло майже 60 осіб. За словами радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича, окупанти свідомо скинули бомбу на мирне населення в Краматорську.

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