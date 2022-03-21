Окупанти відпустили трьох викрадених у Мелітополі журналісток: власник медіахолдингу досі у неволі

Загарбники намагаються змусити журналістів працювати на їхню користь.

Російські окупанти звільнили трьох журналісток, який викрали сьогодні вранці, 21 березня, у Мелітополі Запорізької області. Ще один медійник - у полоні.

Також читайте У Мелітополі російські окупанти викрали журналістів

Про це повідомляє Національна спілка журналістів України у Телеграмі.

"Трьох журналісток після розмов про необхідність співпрацювати із загарбниками відпустили. Поки утримується у невідомому місці Михайло Кумок", - йдеться у повідомленні.

Як повідомила гендиректорка "МВ-холдингу" Ганна Медвідь, окупанти утримують в неволі ще Михайла Кумока, який є власником холдингу і видавцем, який після виходу на пенсію повністю відійшов від редакційних справ.

"Сподіваюся, за кілька годин він таки буде на свободі", - сказала вона у коментарі НСЖУ.

Нагадаємо, сьогодні врнаці, 21 березня, додому до журналістів "МВ-холдингу" - видавця Михайла Кумка, випускового редактора Євгенії Борян, журналістів Юлії Ольховської та Любові Чайки - прийшли озброєні люди, які відвезли їх у невідомому напрямку.