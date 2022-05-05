Окупанти, відступаючи, від люті вщент руйнують села на Миколаївщині та Херсонщині - ОК "Південь"

Окупанти, відступаючи, від люті вщент руйнують села на Миколаївщині та Херсонщині - ОК "Південь"

Російські окупанти під натиском ЗСУ потроху відступають.

Але під час відступів вони нещадно обстрілюють села, руйнуючи їх вщент.

Про це повідомляють в оперативному командуванні "Південь".

На Миколаївському та Херсонському напрямку противник продовжує ведення бойових дій та інженерне облаштування зайнятих позицій. Активних наступальних дій, щоб просунутися в бік, але обстрілює села з реактивних систем залпового вогню "Смерч".

"На півночі Херсонщини і Миколаївщини ворог вкриває вогнем села, які полишив, відступивши. Не шкодуючи місцевих жителів, вражаючи та руйнуючи вщент приватні домоволодіння. Одна жінка загинула, щонайменше шість мирних жителів отримали ушкодження. Остаточні втрати уточнюються", - повідомляють у ОК "Південь".

Нагадаємо, що окупанти атакували позиції ЗСУ на сході Україні, а потім недорахувалися три десятки бійців.

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