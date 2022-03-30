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Окупанти відводять війська з-під Києва і переходять до плану "Б": п'ять головних новин ночі

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Окупанти відводять війська з-під Києва і переходять до плану "Б": п'ять головних новин ночі

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

П'ять головних новин ночі 30 березня: 

  1. Російські окупанти продовжують відводити свої підрозділи з території Київської та Чернігівської областей. Водночас, так зване "відведення військ", ймовірно, є ротацією окремих підрозділів. Читати далі –>
  2. Російські загарбники провалили бліцкриг – блискавично захопити територію України та встановити тут свою владу. Тож тепер переходять до плану "Б" — створити гуманітарну катастрофу на всій території України. Читати далі –>
  3. Росія зупинила постачання газу через трубопровід “Ямал-Європа”. За словами експертів, такі перебої з постачанням зумовлені тим, що західні країни досі відхиляли вимогу Москви щодо зміни валюти. Читати далі –>
  4. У Харкові виявили школяра, який несвідомо працював корегувальником вогню окупантів. Читати далі –>
  5. Роскомнагляд погрожує заблокувати Вікіпедію через статтю про російське вторгнення до України. Читати далі –>

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